Зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки 7 лютого: Зеленський відреагував

Президент Зеленський відреагував на черговий акт терору з боку росії, передає НСН. На жаль, зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки 7 лютого.

Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору, – написав Зеленський

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.

Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій. Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям, – написав президент України

Зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки 7 лютого: фото

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