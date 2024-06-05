Яку кількість загиблих українських військових не вдається ідентифікувати – відповіли у МОЗ

Яку кількість загиблих українських військових не вдається ідентифікувати і що відбувається з тілами тих, хто залишається неупізнаними, розповіли у МОЗ.

Інформацію надав в інтерв’ю Українській правді головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передають Новини України – НСН.

Яку кількість загиблих українських військових не вдається ідентифікувати

За словами Кузіна, приблизно 2-3% тіл загиблих українських захисників, отриманих у рамках обмінів, не вдається ідентифікувати. Останки цих людей зберігаються в бюро судово-медичної експертизи доти, доки не будуть пізнані.

Кузін назвав причини неідентифікації. Вони можуть бути різними: від відсутності результатів ДНК-експертизи до відсутності збігів із родичами загиблих. Цей процес може тривати навіть більше року.

Неідентифіковані тіла зберігаються в рефрижераторах по всій країні, і хоча деякі з них можуть бути поховані після року зберігання, це відбувається так, щоб у разі потреби можна було оперативно видати дозвіл на перепоховання.

Рештки тіл зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані. Ідентифікація відбувається до останнього, поки ми не доведемо, чиї ці рештки, і не будемо переконані, що ми віддали тіло з метою належного поховання тій родині, яка повинна була його отримати, – розповів Ігор Кузін

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