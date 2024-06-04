Військовозобов’язані українці повинні оновити свої облікові дані. У ТЦК відповіли, чи можна видалити Резерв+ після оновлення.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на речницю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Альону Кузіну.

Кузіна зазначила, що після встановлення застосунку «Резерв+» на телефон та оновлення даних видаляти його не варто. Дані все одно залишаться у реєстрі.

«Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно», – сказала вона.

Альона Кузіна додала, що після реєстрації і оновлення даних у Резерв+, військовозобов’язаний все одно отримає виклик в ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

Чи можна видалити Резерв+ після оновлення даних – відповіли у ТЦК

Речниця ТЦК повідомила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової були проблемними, адже велика кількість користувачів встановила застосунок. Кузіна підкреслила, що наразі фахівці працюють над усуненням всіх проблем.

Як відомо, з 18 травня в Україні запрацював мобільний додаток «Резерв+». Вже влітку з’явиться повноцінна версія за стосунку. Тоді у ньому буде електронний військовий квиток.

Військовозобов’язані зможуть показувати електронний військовий квиток правоохоронцям у разі вимоги.

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