«І це тільки верхівка айсберга»: названо кількість загиблих мирних українців з 24 лютого

Названо кількість загиблих мирних українців з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії рф. Цифри озвучили в Офісі Генерального прокурора України, передає НСН.

За час повномасштабної війни, розв’язаної росією, в Україні загинуло щонайменше 10 749 цивільних осіб та отримали поранення 15 599 людей. Серед загиблих 499 дітей, а поранених неповнолітніх – 1090.

Таку інформацію оприлюднив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна глава Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Білоусов.

За словами чиновника, надані цифри становлять лише “верхівку айсберга” – адже до статистики потрапили лише ті люди, дані яких вдалося встановити. А після повного звільнення українських територій ці цифри можуть зростати в кілька або навіть десятки разів. Адже тільки у Маріуполі, наприклад, могли загинути десятки тисяч мирних жителів.

Чиновник також вказав, що правоохоронці будуть намагатися встановити всіх жертв окупантів, хоча це може бути важким завданням через можливість перепоховання або вивезення тіл росіянами. Однак завдяки підтримці партнерів України система ідентифікації останків значно покращилася, а кількість лабораторій, де можливо провести ДНК-аналіз, збільшилася.

З першого дня війни росія вбиває українців на фронті і в тилу. Дорослі і діти гинуть від російських куль, мін, снарядів, ракет і дронів. Старі і малі горіли у своїх хатах і тонули біля своїх хат. Помирали і продовжують помирати від фізичних і моральних катувань, а ще від хвороб за неможливості отримати медичну допомогу в окупації, від холоду і голоду. Помирають у страшних муках.

Як от, наприклад 17-річний Дмитро Шувалов з Маріуполя. Точна дата його смерті невідома. Також невідоме місце поховання. Не залишилося і фото юнака.

Хлопець хворів на дитячий церебральний параліч. Після того, як наприкінці березня 2022 його батьків убив снайпер в Маріуполі, він залишився один. Дмитро не міг самотужки подбати про себе. Його знайшли мертвим у травні. Невідомо, скільки юнак прожив після втрати мами і тата…

Разом із батьками Дмитро мешкав у приватному будинку в Кальміуському районі Маріуполя. 27 березня 2022 року його батьки Наталія та Сергій на мотоциклі поїхали по гуманітарну допомогу. Того дня в цей район зайшли російські військові. Коли батьки юнака поверталися додому, зупинилися на перехресті, поблизу басейну «Нептун». Свідки розповіли, що подружжя вбив снайпер. Наталію та Сергія поховали біля світлофора.

Ніхто не знав, що сталося з батьками Дмитра, юнака ніхто не навідував. Через ненадання допомоги, а також від холоду та голоду орієнтовно наприкінці березня – на початку квітня 2022 року він помер.

«Діма був тихим і спокійним хлопчиком. Любив малювати, слухати музику. Користувався ноутбуком. Радів людям, любив прогулянки. Йому хотілося бути, як усі його однолітки, так само займатися на спортивному майданчику, але він сильно хворів…», – розповіла журналістам проєту “Меморіал: вбиті росією” родичка Дмитра

Неможливо уявити, що відчував юнак перед смертю, про що думав. Ми не маємо права забути про нього і тисячі інших невинних жертв Російської Федерації.

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