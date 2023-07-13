Меморіал: вбиті росією. Серафім Михайлов, 15 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Серафім Михайлов

15-річний Серафим Михайлов помер 30 березня 2022 року в Маріуполі. Він мав рідкісне захворювання – MELAS-синдром. Хвороба провокувала, зокрема, судоми. Серафиму були потрібні ліки та медична допомога, однак через те, що російська армія постійно атакувала місто, він не міг їх отримати.

Серафим Михайлов народився і зростав у Маріуполі. Любив гратися конструкторами, машинками, охоче малював. Мама Марія виховувала сина самотужки. Сім’я мешкала у мікрорайоні 25 квартал у Маріуполі.

Серафим хворів і після 3 класу через погіршення здоровʼя не відвідував школу, а займався з учителями індивідуально. За словами матері, поставити діагноз хлопчику медики змогли не одразу. Підтвердили MELAS-синдром лише в 2015 році. На обстеження та лікування Серафима збирали кошти всім Маріуполем.

Із 24 лютого 2022 року Маріуполь перебував під шквалом ударів російської армії. Люди не могли безпечно евакуюватися. Через постійні обстріли зникли світло, водопостачання та газ. Не було доступу до ліків та медичної допомоги. Не було когось, хто би прийшов на порятунок Серафиму. 30 березня 2022 року хлопчик помер.

«Серафим мучився від болю, його серце не витримало. Страшно дивитися, як боляче твоїй єдиній дитині, яка помирає в муках, а ти нічим не можеш допомогти. Нічим – ані дати таблетки, ані зробити укол, щоби стало легше. Серафим – прекрасна, найніжніша та найлагідніша дитина. Він завжди відчував, коли мені погано. Поцілує, обійме… Найпрекрасніший хлопчик», – сказала про сина мама Марія Михайлова.

У Серафима Михайлова залишилися мама та бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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