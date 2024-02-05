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Кількість обстрілів збільшилася на чверть: ворог атакував Україну 1500 разів на минулому тижні

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Кількість обстрілів збільшилася на чверть: ворог атакував Україну 1500 разів на минулому тижні

Кількість обстрілів збільшилася на чверть на минулому тижні в Україні. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Клименко, передає НСН.

Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів, – написав Клименко 5 лютого

Кількість обстрілів

Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області.

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.

Кількість обстрілів України збільшилася на чверть: ворог атакував 1500 разів на минулому тижні

Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам. Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів. Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати, – йдеться у повідомленні

Кількість обстрілів збільшилася на чверть: ворог атакував Україну 1500 разів на минулому тижні

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