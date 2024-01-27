Ворог нищить Донеччину: вдалося евакуювати ще 102 дитини (відео)

Ворог нищить Донеччину, вбиваючи місцевих мешканців та руйнуючи їх домівки. Тут триває примусова евакуація. Про це у підсумках тижня розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає НСН.

За словами Філашкіна, від початку цього тижня тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини, поранили 33 — серед поранених 5 дітей.

З прифронтових населених пунктів за цей тиждень ми вже вивезли 467 осіб, в тому числі 102 дитини, — сказав Вадим Філашкін

Він нагадав, що в Донецькій області триває примусова евакуація з трьох населених пунктів Торецької громади — з понеділка звідти евакуйовано 6 дітей, залишається ще 21 дитина.

24 січня 2024 комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення розпочати евакуацію в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі знаходяться 72 дитини.

Ворог нищить Донеччину: невтішні підсумки тижня – відео

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