«Хімічна атака у 15 великих містах України» – мережею гуляє нова ІПСО росіян

Хімічна атака у великих містах в більшості областей України. Таку нову інформаційно-психологічну операцію проводить зараз ворог, вже традиційно використовуючи у якості свого помічника платформу Фейсбук. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає НСН.

Росіяни замовили у Мета рекламу панічних дописів, спрямованих на дискредитацію контрнаступу ЗСУ. У них йдеться про те, що у разі початку контрнаступу, в низці українських областей можлива загроза хімічної атаки.

Для кожного з великих міст зробили окремний рекламний допис. Так, «хімічною атакою» погрожують Вінниці, Дніпру, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву та областям.

Такі вкиди спрямовані на нагнітання панічних настроїв у суспільстві та підштовхування до мирних переговорів на умовах рф, – кажуть у Центрі стратегічних комунікацій

Додають при цьому, що згідно з наявними даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Digital Worldclass. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 4 червня.

Хімічна атака у 15 великих містах України – це фейк і ворожа ІПСО

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію, – йдеться у повідомленні

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