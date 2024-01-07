Чому можуть скасувати або взагалі не дати субсидії у 2024 році: причини

Низка громадян в Україні має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають з оплатою комунально-житлових послуг. Втім, дехто з українців також може і втратити свої виплати у 2024 році або взагалі не отримати субсидію. Про те, як цього не допустити, розповіли в “Телеграф”, передає НСН.

Чому можуть скасувати або взагалі не дати субсидії у 2024 році

Список підстав для скасування житлової субсидії у 2024 році виглядає так:

зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла;

смерть особи, якій надавали пільги;

якщо особа зазначила неправдивий розмір доходу;

придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Також українці, в яких є заборгованість за комунальні послуги, ризикують втратити субсидію. Зокрема йдеться про суму понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців. Якщо заборгованість не сплатити, то Пенсійний фонд України позбавить споживача субсидії. Проте її можна буде поновити, якщо повністю сплатити суму боргу.

Чому можуть відмовити у видачі субсидії

У деяких випадках громадянам взагалі можуть не призначити субсидію:

якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює;

площа квартири більше як 130 кв м, а будинку — понад 230 кв м;

якщо є автомобіль, випущений понад 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів

є депозит розміром більше як 100 тис. грн;

не повернули зайві кошти, отримані за субсидіэю;

хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше.

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