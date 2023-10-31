На окупованих територіях росіяни тестують неякісні вакцини: є летальні випадки

На окупованій частині Запорізької області почалася епідемія коронавірусу та грипу. Медичні препарати та послуги, які надають окупанти в цьому регіоні, дуже низької якості. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

На окупованих територіях росіяни тестують неякісні вакцини

За словами міського голови, єдина лікарня, яка на території тимчасово окуповано Запорізької області може приймати хворих на коронавірус, це є Мелітопольська інфекційна лікарня, яка заповнена на 100% і тому вже не може якісно надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

“Також на окупованій території розпочався спалах сезонного грипу, який також надшвидкими темпами розповсюджується. Ворог під час вже епідемії грипу почав робити щеплення неякісною російською вакциною. Від неї в Мелітополі померло щонайменше 4 людини. Ворог продовжує проводити свої випробування на наших мешканцях, ще раз підкреслюючи те, що для них цивільні мешканці – порожнє місце”, – розповів мер.

Мер Мелітополя додав, що з коронавірусом і грипу, як і взагалі в медицині на тимчасово окупованій території надскладна ситуація.

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