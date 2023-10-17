Звідки беруться українці, які нічого не знають про війну? – Віталій Чепинога (відео)

У мережі новий скандал. Причина: опитування щодо того, чи знають і що саме знають українці про героїчну оборону Маріуполя, яке провели в самому центрі Києва. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Звідки беруться українці, які нічого не знають про війну?

Як з’ясувалося, дуже значна частина людей про Маріуполь та його оборону не знають нічого.

“Я за мир, проти війни”, — каже один хлопець цілком мобілізаційного віку.

А дівчина, яка щойно повернулася з Німеччини, відповідає, що там за українськими новинами ніхто особливо не слідкує, бо люди перейняті іншими справами, як-от – працевлаштування, особисте життя, отримання соціальної допомоги тощо. Вона, певно, вже не відповість і не згадає, з якої причини сама опинилася в Німеччині ранньої весни 2022 року.

Під відео з опитуванням відразу з’явилася сила-силенна коментарів і коментаторів. “Як не соромно? – справедливо пишуть люди. – Що ж це за люди такі?” “В мене не вкладається в голові, — кажуть інші. – За кого наші кращі сини і доньки проливають кров?”

Звичайно, опитування можна було б назвати упередженим і маніпулятивними, але факт лишається фактом: такі люди дійсно існують. Навіть у нашому оточенні. Вони мають якийсь “дар” не помічати війну навіть посеред повітряних тривог і регулярних нальотів шахедів.

То в чому ж справа? Звідкіля такі беруться?

“Як на мене, справа тут значно простіша (і складніша водночас), ніж нам на перший погляд і на першу емоцію, видається. Нізвідки вони не беруться. Вони були завжди”, – каже екснардеп Віталій Чепинога.

Як заявив Чепинога, Україна поділяється не за релігійними конфесіями, не за мовною ознакою, і навіть не за гендером.

“Як всі суспільства, вона поділяється за людським фактором. Є розумні й тупі, співчутливі й байдужі, є добрі й злі. Є ті, хто знімає з себе останню сорочку аби задонатити на мавік, а є такі, хто легко зніме останню сорочку з ближнього, аби вдягти на себе… Тобто в даному випадку йдеться про зіткнення двох цілком альтернативних “бульбашок”, двох різних “культур і цивілізацій”, які в живій природі практично не перетинаються”, – сказав він.

Також екснардеп додав, що є й такі люди, для кого Маріуполь – це просто місто, в якому він ніколи не був і назва якого йому ні про що не говорить, не відгукується в його серці. Є ще й ті, для яких, що Маріуполь, що Мелітополь, приблизно однаково. Як Іран та Ірак, або Австрія та Австралія.

Раніше ми писали: «Продай собаку – оплати газ» – чим відомий нардеп Брагар, який замість Шуфрича очолить Комітет ВР з питань свободи слова