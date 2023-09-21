Комітет з питань свободи слова у Верховній Раді замість Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, очолить народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар. Його призначать тимчасово виконувачем обов’язків голови Комітету. Чим вже прославився цей народний обранець.

Про це пише НСН з посиланням на «Лівий берег».

Євгеній (саме так – усупереч нормам української мови – іменує себе нардеп) Брагар став депутатом за виборчим списком «Слуги народу» (номер 76). На виборах президента у 2019-му був членом ОВК у Вінницькій області від Володимира Зеленського. На час обрання до парламенту – аспірант КНУ.

Скандали з Євгеном Брагаром

Першим скандальним виступом стала заява 24 вересня 2019-го в ефірі телеканалу «Рада» про те, що держава не повинна фінансувати патріотичні фільми на кшталт «Кіборгів», бо «вони не принесуть прибутків». Натомість кошти потрібно виділяти на такі стрічки, як «Свінгери», «Дзідзьо» та «Скажене весілля». Тоді ж Брагар зізнався, що не вважає Росію ворогом, а лише режим Путіна. Утім цей спіч помітили аж після того, як Брагар вскочив у наступні халепи.

Наприкінці січня 2020-го Євгеній Брагар став на захист водія автобуса Луцьк – Київ, який відмовив волонтеркам Ярині Чорногуз та Анастасії Конфедерат у проханні вимкнути російський серіал під час поїздки. У підсумку дівчата, які до Києва прямували з похорону загиблого на Донбасі Миколи Сорочука, мусили вийти з автобуса посеред траси.

Брагар на Facebook назвав волонтерок «дівчатами націоналістичних поглядів». На думку нардепа, те, що дівчата вийшли після відмови припинити показ російського кінематографу, «зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позицій інших людей і культурної нетерпимості».

Лише виступом у соцмережах депутат не обмежився – він написав на одну волонтерку заяву в поліцію, вимагаючи притягти її до кримінальної відповідальності.

«Заяву подано щодо висловлювань про те, що російська мова не повинна звучати в Україні. Це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою», пояснив Брагар.

Під час дискусії на закид нардепки Яни Зінкевич, що дії водія суперечили Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Брагар заявив, що ставиться «різко негативно» до цього документа.

У лютому 2020-го Євгеній Брагар потрапив у ще один скандал, дуже красномовно проявивши масштаб особистості. У телеефірі на запитання пенсіонерки з Кіровоградської області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, він заявив: «Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати будь-якої миті і спокійно заплатити».

Такий нерозумний випад у бік виборців здивував (м’яко кажучи) президентську фракцію. Її керівництво порадило своєму депутатові зробити «певну паузу» в спілкуванні з медіа.

У підсумку упродовж 2020-го Брагар жодного разу не виступав у парламенті. Проте засвітився у підтримці одіозного російського пропагандиста Анатолія Шарія: відправив йому донат на тисячу гривень з припискою «не все в слуге народа такие как вы думаете» (орфографія та пунктуація автора збережені).

4 липня 2021-го співробітники патрульної поліції зупинили “Toyota Camry”, за кермом якої перебував Брагар, – за непідсвічений державний номер автомобіля. Під час перевірки поліцейські запідозрили, що нардеп у стані наркотичного сп’яніння, і запропонували йому пройти медичне обстеження. Про що склали протокол. Крім того, згодом вони розповіли, що депутат і його помічник погрожували їм.

Брагар на те заявив, що патрульні вимагали хабар.

З початку великої війни Євгеній Брагар більше не виступає на захист російської мови і не намагається переслідувати волонтерів. Його публічна активність у соціальних мережах зводиться, як правило, до публікації патріотичних картинок.

Нагадуємо, до свого арешту за звинуваченням у державній зраді Комітет свободи слова та інформації ВРУ очолював представник ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Нестор Шуфрич.

Лише після того, як агент впливу Росії та палкий захисник рупорів російської пропаганди поїхав у СІЗО, парламент спромігся звільнити його з посади голови комітету.

За інформацією депутатів, тимчасово виконувачем обов’язків голови комітету планують призначити саме Євгенія Брагара – зараз він є заступником голови.

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