Зміни правил ввезення генераторів: Кабмін ухвалив рішення

В Україні напередодні зими спростили вимоги до ввезення на територію країни енергетичного обладнання. Зміни, зокрема, зачепили імпорт генераторів та трансформаторів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Денис Шмигаль, передає НСН.

Зміни правил ввезення генераторів

За словами глави Кабміну, нові правила передбачають зупинення дії шести технічних регламентів. Вони застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання.

“Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності”, – зазначив Шмигаль.

Точного переліку обладнання він не озвучив.

При цьому поки що ситуація в енергетиці залишається стабільною, наголосив прем’єр. “Ми пройшли перший опалювальний сезон. І пройшли його успішно… Дефіциту електроенергії зараз немає”, – сказав Шмигаль.

Глава уряду уточнив, що Україні вдалося відновити 1,9 ГВт потужностей, що генерували, які пошкодила або зруйнувала Росія під час масованих атак на енергоінфраструктуру. На кінець 2023 року планується забезпечити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Для цього також знадобиться нове обладнання.

Ще 1,2 ГВт потужності Україна може імпортувати із ЄС. “Рік тому було лише 500 МВт”, – поінформував Шмигаль.

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