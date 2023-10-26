На думку підприємця та експерта з енергетики Олександра Кацуби, загальні можливості української енергетики – і електричної, і теплової складової – дозволяють в цілому пройти зиму, але уникнути відключень електроенергії, особливо у великих містах, буде практично неможливо. Про це підприємець пише у своїй статті, передає НСН.

Уникнути відключень електроенергії взимку буде практично неможливо – експерт

Українська енергетика, уряд, бізнес і громадяни мають готуватися до того, що виклики, які стоять перед енергетикою, будуть зберігатися до кінця війни з Росією. Уряд вивчив уроки минулого року. Україна створила запаси вугілля і газу, а також заручилася гарантіями своїх сусідів на постачання електроенергії в разі виходу з ладу власних потужностей генерації.

Приватні і державні енергетичні компанії багато зробили для того, щоб відновити зруйноване, децентралізувати постачання електрики у великі міста, додати системі гнучкості. Але це не зробило енергосистему невразливою і ще є над чим працювати.

Станом на 15 вересня, за твердженням прем’єр-міністра Шмигаля, було відновлено близько 80% підстанцій та розподільчих мереж з тих, які були знищені чи пошкоджені ворогом. Високовольтні мережі відновлені повністю. Крім того, розширено можливості експорту-імпорту електроенергії. Також “Укренерго” створило запаси трансформаторів.

Крім того, уряд запланував залишити місцевим громадам 4% ПДФО (не “військового”), які раніше Кабмін пропонував у місцевих бюджетів забрати на потребу армії. Це кількадесят мільярдів гривень, які мають підтримати комунальників і забезпечити їхню роботу за умови незмінних тарифів на опалення. Це необхідно через те, що 2022 р. уряд та місцеві громади підписали меморандум, згідно з яким тарифи на тепло для населення “заморожуються” до завершення воєнного стану, а ТКЕ отримує з бюджету компенсацію за різницю між ринковими тарифами та тарифами для населення. За підрахунками Асоціації міст, місцевій владі потрібно близько 40 млрд грн, щоб пройти зиму.

Україна створила достатні запаси вугілля та газу, щоб і пройти опалювальний сезон, і виробляти електроенергію на теплових електростанціях. Але ми все ще матимемо дефіцит генерації, якщо російські атаки будуть успішними. Ця зима буде першою в історії, коли Україні вистачить газу власного видобутку для проходження зимового періоду. Це стало можливим завдяки як збільшенню видобутку завдяки новому бурінню, так і – на жаль – через об’єктивне скорочення попиту з боку промисловості, втрату промислових гігантів Маріуполя.

Особливо до відключень слід готуватися великим містам – Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя. Головна причина – те, що під час масштабних атак українські енергетики точно будуть вдаватися до відключень, щоб уникнути перевантаження енергомережі через вибиття трансформаторів і розподільчих потужностей. Щоб обладнання не погоріло, набагато безпечніше під час атаки частину потужностей і споживачів вимкнути на кілька годин, щоб потім швидко відновити постачання без необхідності тривалого ремонту обладнання.

Тому мешканцям великих міст, бізнесу і місцевій владі треба бути готовими безперервно працювати при відключеннях електрики на кілька годин на день. На думку експерта, ця зима може бути кращою і спокійнішою за попередню в плані результативності російських атак на критичну інфраструктуру. Але це не означає, що ми зможемо звести результати дій терористів до нуля.

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