Зарплати українців зростатимуть швидше: прогноз уряду

Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальної заробітної плати українців у 2023 та 2024 роках. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленого до другого читання, передає НСН.

Зарплати українців зростатимуть швидше

Так, за підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18527 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 10,1%. При цьому у прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки очікувало це зростання на рівні 5,2%.

“Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з “плюс” 5,2 відсотка до “плюс” 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням)”, – зазначено в пояснювальній записці.

Також в уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і 2024 року. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 21809 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 8,5%. У попередньому прогнозі очікуване зростання на 6,0%.

Нагадаємо, в Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%). Щодо регіонів, близьких до лінії фронту, найбільш визначним є Дніпропетровська область.

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