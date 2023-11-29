Залужного звинуватили у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ: деталі

Цього разу нардепка Мар’яна Безугла звинуватила генерала у купівлі замовних статтей, зокрема на The Economist. Нову порцію критики вона опубліковала на своїй сторінці у Facebook. Передає НСН.

Залужного звинуватили у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ

“І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже?”, — запитала вона.

Окрім того, вона звинуватила Залужного у замовчуванні проблем в Україні, але ознайомленні з ними іноземних партнерів.

“Це по-генеральські — мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, Вам є що сказати прямо? Не мені, українцям. Хоч в якійсь предметній комунікаці”, — заявила вона.

Окрім того, вона підняла питання труднощів переходу з однії частини до іншої та проблему передачі кращої техніки ще не необстріляним бригадам, які не мають бойового досвіду.

Також Безугла запитала, чому і досі трапляються випадки перебування на передовій непідготовлених бійців.

“Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо Вас хвилюють рейтинги, то наші ВІЙСЬКОВІ шанси зменшуються з кожним днем. Мовчите?”, — заявила Безугла.

Реакція користувачів на пост Безуглої

Варто відзначити, що пост Безуглої викликав загалом негативну реакцію з боку її підписників. Більшість з них різко розкритикували її слова та висловили підтримку генералу Залужному.

Раніше ми писали: «Свідомо роблять ідола» – Безугла розкритикувала Залужного, чим викликала обурення в мережі