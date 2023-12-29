Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли. Про це він написав у Facebook., передає НСН.

З такими запасами ракет РФ може і буде продовжувати атаки по Україні

Умєров наголосив, що росіяни багато місяців накопичували ракети для ударів по житлових будинках, торговельних центрах та лікарнях.

“За даними Повітряних сил окупанти використовували аеробалістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе “Шахед”. 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну”, — наголосив він.

Російські окупанти вбили та поранили українців, а також зруйнували інфраструктуру. Умєров наголосив, що знову РФ демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, вбивства та геноцид українців. Він зазначив, що за кожен з цих злочинів буде справедливе покарання.

Міністр подякував кожному солдату та офіцеру сил ППО, які зривають підступні плани ворога. За його словами, з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки.

“Зі свого боку продовжуємо роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак”, — додав Умєров.

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