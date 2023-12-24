Військові не завжди кажуть, куди спрямовані атаки росіян – ГУР

Взимку військові російської федерації вже проводили спроби нападу на енергетичну інфраструктуру України. Однак українські військові можуть не розкривати всю інформацію про це, адже не коментують кожен ворожий літак, який був збитий.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає НСН.

Військові не завжди кажуть, куди спрямовані атаки росіян

За його словами, якщо говорити про відсутність атак на енергетичну інфраструктуру з боку ворога, то це “не відповідає дійсності”.

“Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається”, – зазначив Юсов.

Він також прокоментував повідомлення про збільшення темпів виробництва нових ракет росією. Як сказав розвідник, незважаючи на це, обсяги агресора зараз менші, ніж були минулої зими та на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тим не менше, загроза потужних ракетних атак залишається високою.

“Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака – це випробування для нашої ППО. Що стосується темпів виробництва – є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко. Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні”, – попередив Юсов.

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