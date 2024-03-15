З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату: як це вплине на бізнес

З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату, що може суттєво вплинути на підприємців та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це розповідає The Page, передає НСН.

За Законом про Держбюджет України мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року зміниться наступним чином:

щомісячна – 8000 грн (з 1 січня 2024 року було 7100 грн);

у погодинному розмірі – 48 грн (з 1 січня було 42,6 грн).

Ці дані впливають на розрахунки зарплати для найманих працівників, на виплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) як роботодавцями, так і фізичними особами-підприємцями (ФОП) за себе.

Однак, новий розмір мінімального заробітку (МЗП) з квітня 2024 року не впливає на граничні ставки єдиного податку для 1 та 2 груп та граничні ліміти доходів для тих, хто користується спрощеною системою оподаткування. Ці показники визначаються на підставі МЗП на 1 січня звітного року.

Які зміни чекають роботодавців

Заробітна плата працівника за повну місячну (годинну) норму праці не може бути менше мінімальної заробітної плати. Тому у квітні 2024 року у такому випадку потрібно буде нараховувати зарплату не менше 8 000 гривень.

Посадові оклади не буде потрібно змінювати, оскільки вони встановлюються один раз на рік — з 1 січня на підставі відповідного розміру прожиткового мінімуму (у 2024 році — 3 028 гривень).

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ за основного працівника, який не є особою з інвалідністю, становитиме 1 760 гривень.

Максимальна база для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні становить 120 000 гривень.

Як підвищення мінімалки вплине на ФОПів

Для всіх фізичних осіб-підприємців незалежно від обраної системи оподаткування мінімальний страховий внесок з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за квітень 2024 року становитиме 1 760 гривень.

Максимальна база для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні складає 120 000 гривень.

Максимальні ставки єдиного податку залишаться на рівні січня і будуть такими:

для платників І групи — 302,80 гривні на місяць;

для платників ІІ групи — 1 420 гривень на місяць.

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