Мережа магазинів Zara повертається в Україну: коли чекати відкриття

Zara повертається в Україну та відновлює роботу магазинів, які були закриті з початку повномасштабного вторгнення. Компанія Inditex, що володіє Zara, повідомила українських орендодавців, що це відбудеться на початку квітня.

Про це повідомляє Financial Times, передає НСН.

Мережа магазинів Zara повертається в Україну

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, включаючи бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія не постачала товари в країну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Іспанська група, що володіє близько 5700 магазинами в більш ніж 90 країнах світу, відкриватиме їх поступово, починаючи з 20 магазинів, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва.

Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

У компанії підкреслили, що Inditex приділятиме пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів та адаптує свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені до Польщі для навчання та підготовки до повернення на роботу.

Ще 34 магазини, які залишаться закритими, перебувають у частинах півдня та сходу України, які безпосередньо зачепила війна, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

Варто зауважити, що на офіційному сайті Zara в Україні поки що немає інформації про відкриття магазинів у країні.

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