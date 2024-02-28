В Україні підвищать мінімальну зарплату – як зміниться сума і до чого готуватись

З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату. Що зміниться після підвищення і кого це токрнеться

В Україні підвищать мінімальну зарплату з 7100 до 8000 грн. Таке підвищення є найбільшим за період повномасштабної війни, однак цього буде недостатньо навіть для того, щоб компенсувати темпи зростання цін.

Про те, як і чому підвищать мінімалку і до чого це призведе, пише OBOZ.UA, передає НСН.

Як в Україні підвищать мінімальну зарплату і чи достатньо цього?

У січні 2022-го мінімальна зарплата складала 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли хоча б на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона складе всього 8000 грн.

Розраховувати на те, що за умов повномасштабної війни та рекордного дефіциту бюджету індексація зарплат повністю компенсує інфляцію, не варто, розповідає OBOZ.UA завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько.

“І хоча 2023-й показав невелику інфляцію (5,1%. – Ред.), в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це звичайно нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Сказати, що воно має бути більше, можна. Звичайно, має. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом”, – каже вчена

Чи достатньо цього підвищення? Звісно, що ні. Ще рік тому, в квітні 2023-го, фактичний розмір прожиткового мінімуму складав 7782 грн на працездатну особу. Якщо допустити, що темпи зростання цін 2023-го повторяться з квітня минулого до квітня цього року, то тільки прожитковий мінімум (його фактичний розмір) складатиме 8178 грн. І це на одну працездатну особу, яка має власне житло і яка живе на межі бідності. Тобто заробляти менше цієї суми – перебувати за межею бідності.

Мінімальну зарплату в Україні офіційно отримує до 40% працюючих (ця статистика не змінюється впродовж років). Але з урахуванням високого рівня тінізації зарплат, насправді реальні зарплати у левової частки більші.

“Я 10 років узагалі працювала неоформлена, зараз у мене на руки десь 9 тисяч виходить, а офіційно мінімалка. Бувають місяці, коли навіть менше мінімалки виходить. Це коли торгівлі немає”, – розповідає OBOZ.UA Тетяна. Вона вже близько 16 років працює продавцем у продуктовому магазині в Тернівці Дніпропетровської області.

Реально мінімальну зарплату в Україні отримують дві категорії: деякі бюджетники та працівники в невеликих містах та селах. Саме для них і зросте зарплата за рахунок підвищення мінімалки. Але тільки в тому випадку, якщо роботодавець дійсно виконує норму закону.

Тобто:

якщо орієнтуватись тільки на фактичний (це мінімальний набір товарів та послуг в актуальних цінах) прожитковий мінімум, то мінімалка має бути майже на 200 грн більша;

підвищення мінімалки компенсується підвищенням податкових надходжень із зарплат;

підвищення мінімалки під час повномасштабної війни – позитивний сигнал для ринку праці.

Важливо зазначити, що зростання видатків у зв’язку з підвищенням мінімалки майже завжди компенсуються зростанням надходжень. Після збільшення мінімальної зарплати з 1600 до 3200 грн у 2017-му доходи місцевих бюджетів зросли на 38%, податкові надходження в загальну скарбницю – на 23%. Крім того, це стимулювало зростання економіки додатково на 0,5% ВВП і дозволило збільшити бюджет Пенсійного фонду на 51 млрд грн.

Підвищення мінімалки також не вплине на зростання цін. Зазначимо, що за рівень зростання цін відповідає Нацбанк. Саме він має найбільше інструментів для регулювання рівня інфляції та розробляє інфляційну політику, прогнозує темпи зростання цін. Влітку минулого року, ще до розробки бюджету, НБУ спрогнозував, що в середньому мінімальна зарплата в 2024-му становитиме 7665 грн. Враховуючи, що частину року (січень, лютий, березень) в Україні мінімалка перебуватиме на рівні 7100 грн і тільки з квітня зросте до 8000 грн, середня за рік мінімалка буде на рівні 7775 грн. Це лише на 100 грн відрізняється від оцінок НБУ. Тож у прогнозі рівня росту цін в 8,6% за 2024-й вже враховано підвищення мінімалки.

Що ще зміниться з новою мінімалкою і скільки платять сусіди

Підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій. Йдеться про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня – 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.

Зміняться деякі податки. Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня – 1760 грн.

Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Вчена Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

В Україні підвищать мінімальну зарплату – як зміниться сума і до чого готуватись

В усіх країнах ЄС мінімалка в кілька разів вища (дивіться інфографіку). Поступово Україні доведеться відмовлятись від дешевої робочої сили. На шляху до членства в ЄС поступово доведеться рівнятись і на їхній рівень соцстандартів.

“Якщо ви подивитесь на ЄС, це абсолютно різні країни. Між ними немає кордонів і люди можуть переміщатись, проте існують значні розриви в стандартах оплати праці. Зрозуміло, що деякі проблеми у разі вступу України також будуть. Але я не очікую значний відтік. Ми цей момент вже переживали, було кілька хвиль. У нас такого відчутного відтоку вже не може бути”, – розповідає Черенько

В Україні вже зараз спостерігається дефіцит на ринку праці. Того ресурсу працездатного населення, яке могло б задовільнити потреби ринку праці ЄС, вже немає. У разі набуття членства Україні доведеться переглядати умови роботи і створювати конкурентне середовище. Однак зараз це питання не є найбільш актуальним.

В умовах повномасштабної війни і постійної безпекової загрози головне – захистити країну, її суверенітет та незалежність. І після того всі українці, зокрема ті, хто не був мобілізованим, мають пройти тривалий процес економічного відновлення країни. І в цих умовах доводиться обирати не між українською та румунською зарплатами, а між тим, щоб відбудовувати власний дім чи допомагати будувати чужу країну.

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