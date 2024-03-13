“Вже два роки я не можу спокійно спати”: Філатов відреагував на обстріл Кривого Рогу

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на обстріл житлового будинку у Кривому Розі, який стався 12 березня. Він відзначив, що протягом двох років не в змозі спокійно спати і постійно слідкує за новинами. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Філатов відреагував на обстріл Кривого Рогу

“Останнім часом хочу заснути, а зранку побачити, що наші знов р****ярили у п**арів черговий НПЗ чи аеродром”, — наголосив Філатов.

Він пише, що голова СБУ Василь Малюк та очільник ГУР МО Кирило Буданов — це “рожеві феї”, які можуть наснитися мільйонам.

Філатов зазначив, що життя треба прожити так, аби про тебе ночами читали у новинах.

“Рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв”, — додав мер Дніпра.

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