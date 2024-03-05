Виплати ВПО хочуть подовжити до кінця воєнного стану: що відомо

Виплати ВПО хочуть подовжити до кінця воєнного стану. Законопроєкт вже внесено на розгляд. Для його реалізації у бюджеті Міністерства фінансів передбачено виділення суми в розмірі 57 мільярдів гривень. Цієї суми, за умови повної верифікації отримувачів виплат, має вистачити на рік.

Про це сказав “Телеграфу” депутат від фракції “Слуга народу” Максим Ткаченко, передає НСН.

Виплати ВПО хочуть подовжити до кінця воєнного стану

На питання чи достатньо у парламенті депутатів, які підтримали б цей законопроєкт, нардеп зауважив: “Однодумці є, але проблемі ВПО, на мій погляд, приділяють недостатньо уваги. Після 1 березня, коли мільйони людей на округах почнуть ставити запитання, депутатам доведеться звернути увагу на переселенців та прийняти закон, який би дав можливість ВПО, які на це потребують, отримувати кошти від держави”.

Депутати партії “Слуга народу” звернулись з цим законопроєктом до комітету з прав людини. І сподіваються, що наприкінці березня, або на початку квітня за нього буде проголосовано хоча б у першому читанні. Потім законопроєкт швидко допрацюють, щоб прийняти в цілому.

“Зауваження, безумовно, будуть і, в першу чергу, від Мінфіну. Він подав до бюджету України на 2024 рік суму в 57 млрд гривень [на потреби переселенців]. Ми розуміємо, що це поки віртуальні кошти, їх фізично нема, але 57 мільярдів точно вистачить, щоб близько 1,5-2 мільйони людей протягом року ще отримували цю компенсацію. Звісно, за умов повноцінної верифікації”, — додав Ткаченко.

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