Викрито велику злочинну групу у Києві, яка “віджимала” квартири містян (фото)

У Києві викрито велику злочинну групу, учасники якої шахрайським шляхом привласнили 16 квартир містян. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні спадкоємці померлих боржників. Передає НСН.

Викрито велику злочинну групу у Києві, яка “віджимала” квартири містян

За даними правоохоронців, до складу банди входили 13 учасників.

“Серед них – адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи”, – зазначають у ОГПУ.

В залежності від ролі в злочинній схемі фігурантам інкримінують цілий букет злочинів:

порушення недоторканості житла,

шахрайство,

привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем,

легалізація майна, одержаного злочинним шляхом,

створення і керівництво злочинною організацією та участь у ній,

підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх використання,

несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем,

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

За даними слідства, свого часу потерпілі брали у банках іпотечні кредити на купівлю квартир у Києві. Під час ліквідації низки фінансових установ учасники злочинної схеми через спеціально створену ними комерційну фірму викупали права на отримання виплат по залишкам іпотечних кредитних договорів, не сповістивши позичальників про зміну отримувача цих виплат, а також графіків та строків погашення кредитів.

Надалі учасники злочинної організації створювали підстави для конфіскації предмету іпотеки, тобто кредитної квартири. Для цього вони підробляли документи про те, що власники квартир нібито були поінформовані про перехід прав на виданий іпотечний кредит від банку до вище згаданої фірми, а також про те, що новий правовласник має намір реалізувати кредитне житло. Також підробляли звіти про оцінку квартир, а їхню вартість умисно занижували. Ці документи використали під час укладання угод купівлі-продажу іпотечного майна між собою. У такий спосіб переоформили квартири на своїх близьких родичів.

Після цього представники силового блоку злочинної організації виселяли потерпілих з їхніх квартир, у тому числі шляхом застосування фізичної сили. Виселення проводилося на підставі нібито продажу житла попри відсутність відповідного судового рішення.

Протягом 2017-2023 років злочинна організація заволоділа щонайменше 16 квартирами киян. Заподіяна шкода у кримінальному провадженні складає майже 40 млн грн.

Згідно з повідомленням, керівнику та одному з учасників злочинної організації обрано запобіжний захід – тримання під вартою, решті підозрюваних – заставу і домашній арешт.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

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