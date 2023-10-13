Під часу воєнного стану співробітники Територіальних центрів комплектування мають право вручати повістки на вулицях, у громадських місцях, блокпостах, за місцем проживання, роботи тощо. Але перевіряти документи громадян вони не уповноважені. Про це повідомляє Міністерство юстиції України в своєму Telegram-каналі, передає НСН.
Види повісток та правила вручення – подробиці
Як повідомило Міністерство повістку можуть вручати представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби тощо. Однак перевіряти документи громадян вони не уповноважені.
Повістки бувають чотирьох видів:
Повістка з метою уточнення облікових даних.
Її виписують, щоб отримати інформацію про сімейний стан, місце роботи тощо. Внаслідок перевірки вказаних відомостей особу можуть звільнити від служби в армії або дати відстрочку призову на строкову військову службу.
Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Цей документ зобов’язує призовника прийти на медичне обстеження. До повістки додається карта дослідження й медогляду, в якій вказується придатність або непридатність військовозобов’язаного до служби.
Повістка-призов на строкову військову службу.
У ній вказується термін, у який потрібно з’явитися, перераховані речі, які потрібно взяти з собою: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про припис до призовної ділянки (для призовників), обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).
Мобілізаційне розпорядження.
Якщо людина пройшла медкомісію і визнана придатною, їй вручають мобілізаційне розпорядження. У документі нагадується про обов’язок з’явитися до певного призовного пункту.
Зазначимо: в українському законодавстві не прописано уточнення щодо того, де потрібно вручати повістку. Тому її можуть принести додому чи дати на вулиці.
Що має бути вказано у повістці
- ПІБ одержувача, адреса проживання;
- вид повістки;
- реквізити розпорядження Територіального центру комплектування та соцпідтримки (колишній військкомат);
- адресу ТЦК та СП, куди потрібно прибути;
- ПІБ, підпис, друк керівника ТЦК та СП.
Нормативно-правові документи, які регламентують питання вручення повісток:
- ЗУ “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” від 21.10.1993 № 3543-XII.
- Постанова КМУ від 23.02.2022 № 154 “Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”.
- Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів”.
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