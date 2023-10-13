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Тег:
Cуспільство

Види повісток та правила вручення – подробиці

Види повісток та правила вручення
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Під часу воєнного стану співробітники Територіальних центрів комплектування мають право вручати повістки на вулицях, у громадських місцях, блокпостах, за місцем проживання, роботи тощо. Але перевіряти документи громадян вони не уповноважені. Про це повідомляє Міністерство юстиції України в своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Види повісток та правила вручення – подробиці

Як повідомило Міністерство повістку можуть вручати представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби тощо. Однак перевіряти документи громадян вони не уповноважені.

Повістки бувають чотирьох видів:

Повістка з метою уточнення облікових даних.

Її виписують, щоб отримати інформацію про сімейний стан, місце роботи тощо. Внаслідок перевірки вказаних відомостей особу можуть звільнити від служби в армії або дати відстрочку призову на строкову військову службу.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Цей документ зобов’язує призовника прийти на медичне обстеження. До повістки додається карта дослідження й медогляду, в якій вказується придатність або непридатність військовозобов’язаного до служби.

Повістка-призов на строкову військову службу.

У ній вказується термін, у який потрібно з’явитися, перераховані речі, які потрібно взяти з собою: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про припис до призовної ділянки (для призовників), обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

Мобілізаційне розпорядження.

Якщо людина пройшла медкомісію і визнана придатною, їй вручають мобілізаційне розпорядження. У документі нагадується про обов’язок з’явитися до певного призовного пункту.

Зазначимо: в українському законодавстві не прописано уточнення щодо того, де потрібно вручати повістку. Тому її можуть принести додому чи дати на вулиці.

Що має бути вказано у повістці

  • ПІБ одержувача, адреса проживання;
  • вид повістки;
  • реквізити розпорядження Територіального центру комплектування та соцпідтримки (колишній військкомат);
  • адресу ТЦК та СП, куди потрібно прибути;
  • ПІБ, підпис, друк керівника ТЦК та СП.

Нормативно-правові документи, які регламентують питання вручення повісток:

  • ЗУ “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” від 21.10.1993 № 3543-XII.
  • Постанова КМУ від 23.02.2022 № 154 “Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”.
  • Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів”.

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

Види повісток та правила вручення

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