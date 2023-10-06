Загроза блокування банківських карток ухилянтам і таємне вручення повісток – коментар адвоката

Чи відбудеться блокування банківських карток ухилянтам? Теоретично, таке можливо у разі узаконення електронних викликів до військкомату. Про це пише ТСН, передає НСН.

Загроза блокування банківських карток ухилянтам і таємне вручення повісток – коментарій адвоката

Після низки новин від Мінцифри про створення й початок роботи електронного реєстру військовозобов’язаних стало відомо, що над оприлюдненням своєї позиції щодо цього наразі працюють і в Міноборони України. Про такі наміри повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Що кажуть у Міністерстві оборони

“Ми погодимо позицію і, думаю, вийдемо до всіх з однією позицією”, – відповіла нам Катерина Чорногоренко, коли ми запитали її про роботу реєстру.

Водночас у Міністерстві оборони наразіне прокоментували ймовірну появу повісток в електронному вигляді, які начебто можуть надсилатися військовозобв’язаному в особистий електронний кабінет, якщо існування такого буде запроваджене на законодавчому рівні.

Адвокат пояснив, за яких умов можуть вручати електронні повістки

Своєю чергою ситуацію з можливою появою електронних повісток прокоментував адвокат Андрій Межирицький. Він нагадав, що станом на зараз повістка вважається врученою, якщо за цей паперовий документ власноруч розписався той, кому вона виписана.

“Для того, щоб надсилати повістки (які стосуються мобілізації – Ред.) в електронному вигляді – для цього потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію та військову службу. В такому разі це цілком можливо. Це може бути по аналогії із судовою повісткою. Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді” , – каже Андрій Межирицький.

За словами Межирицького, адвокатська й судова практика свідчать про те, що в Україні дуже часто скасовуються штрафи через неявку до ТЦК по повістці: “ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку по повістці”.

Чи зможуть ухилянтам блокувати банківські картки: пояснення адвоката

Крім цього, адвокат прокоментував одне з побоювань, що начебто ухилянтам після низки нововведень на законодавчому рівні можуть блокувати банківські рахунки, рахунки ФОП.

“Теоретично таке можливо, якщо це, електронні виклики, буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з’явилася. Відповідальність – у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки (обмеження низки прав – Ред.) “, – заявив Межирицький.

Раніше ми писали: Реєстр військовозобов’язаних зроблять електронним – які дані будуть доступні для ТЦК