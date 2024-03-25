Ворог знищує унікальну історичну пам’ятку в Маріуполі (відео)

Російські терористичні сили продовжують чинити свої жахливі злочини. Вони знищують найбільшу та найважливішу унікальну історичну пам’ятку в Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН.

За його словами, ця історична пам’ятка важлива для усього світу.

“31 серпня 2022 року ми попереджали про плани росіян знищити найбільшу та найважливішу пам’ятку історії та культури курган Дід по вул. Пилипа Орлика. Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість 6 метрів, а його діаметр сягає 70. Курган Дід датують 5-им тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту”, — повідомив Андрющенко.

Наразі окупанти знищують курган екскаваторами.

“Лише розголос може це зупинити. Можливо”, — додав Андрющенко.

До слова, за радянських та пострадянських часи влада з проросійськими настроями пошкодила курган. Минулого року було прийнято рішення про консервацію та збереження пам’ятки. Однак для окупантів нічого святого немає.

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