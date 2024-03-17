Росіяни атакували Миколаїв балістикою: є п’ятеро поранених

Російські терористичні сили сьогодні, 17 березня, атакували Миколаїв балістикою. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у Телеграм-каналі, передає НСН.
“На зараз 5 постраждалих середньої важкості”, — повідомив очільник.
Також є поки непідтверджені дані про руйнування в місті.
“Є пошкоджені будинки та згорілі автомобілі. Є також постраждалі цивільні в районі”, – написано у повідомленні.
Згодом атаку прокоментували у ДСНС і показали фото наслідків.
Миколаїв: внаслідок ворожого ракетного удару є постраждалі, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, – йдеться у повідомленні
Зазначається, що 17 березня внаслідок ракетного обстрілу м. Миколаєва пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками 3 державної пожежно-рятувальної частини горіння оперативно ліквідоване.
Нарядом поліції виявлено постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та вподальшому госпіталізовано.
Станом на 16:00 за інформацією лікарні швидкої медичної допомоги зареєстровано 5 постраждалих.
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.
Росіяни атакували Миколаїв: фото наслідків
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