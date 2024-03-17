Росіяни атакували Миколаїв балістикою: є п’ятеро поранених

Російські терористичні сили сьогодні, 17 березня, атакували Миколаїв балістикою. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у Телеграм-каналі, передає НСН.

“На зараз 5 постраждалих середньої важкості”, — повідомив очільник.

Також є поки непідтверджені дані про руйнування в місті.

“Є пошкоджені будинки та згорілі автомобілі. Є також постраждалі цивільні в районі”, – написано у повідомленні.

Згодом атаку прокоментували у ДСНС і показали фото наслідків.

Миколаїв: внаслідок ворожого ракетного удару є постраждалі, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що 17 березня внаслідок ракетного обстрілу м. Миколаєва пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками 3 державної пожежно-рятувальної частини горіння оперативно ліквідоване.

Нарядом поліції виявлено постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу та вподальшому госпіталізовано.

Станом на 16:00 за інформацією лікарні швидкої медичної допомоги зареєстровано 5 постраждалих.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Росіяни атакували Миколаїв: фото наслідків

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