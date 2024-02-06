Vodafone збільшує вартість полулярних тарифів: скільки потрібно буде платити

Мобільний оператор Vodafone з 22 лютого змінює вартість деяких популярних тарифів. Причина – зростання витрат на підтримку та відновлення мережі. Про це компанія повідомила на своєму сайті, передає НСН.

Vodafone збільшує вартість полулярних тарифів

“Через зростання витрат на підтримку та відновлення мережі необхідно змінити вартість тарифів – з 22.02.24. Водночас збільшиться обсяг інтернету”, – розповіли в компанії.

Вартість тарифу SuperNet Start збільшиться на 25 грн/місяць – з поточних 175 грн до 200 грн. Водночас, наголошується, збільшиться обсяг інтернету – з 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim здорожчає більше – на 50 грн. Наразі він коштує 360 грн/місяць, а буде 410 грн. У той час буде розширено обсяг інтернет-трафіку з максимальною швидкістю на 20 ГБ. Починаючи з 22 лютого він становитиме 80 ГБ.

За інформацією від представників компанії Vodafone, збільшення вартості деяких тарифів пов’язане із зростанням витрат на підтримку та розширення мережі. Вони стверджують, що вкладають мільйони у розширення географії мережі і підвищення її швидкості.

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