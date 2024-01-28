Дні ангела у лютому 2024: за новим і старим календарем

Попри те, що Україна перейшла на новий календар, українці відзначають дні ангела за новим і старим календарем.
Про це пише сайт «РБК-Україна».
Календар днів ангела ще називають Святці. Йогот використовують для вибору імені дитині та привітань зі святом рідних. Відзначимо, що за новоюліанським календарем змінюються не тільки дати великих свят, а й дні ангела.
Дні ангела у лютому 2024: за новим календарем
1 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій
2 лютого: Василь
3 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій
4 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій
5 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра
6 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Олександр, Христина
7 лютого: Олександр, Олексій, Петро
8 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
9 лютого: Василь, Геннадій, Іван
10 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван
11 лютого: Всеволод, Дмитро
12 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій
13 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
14 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.
15 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія
16 лютого: Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.
17 лютого: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Анна, Маріанна, Марія
18 лютого: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло
19 лютого: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір
20 лютого: Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав
21 лютого: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга
22 лютого: Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія
23 лютого: Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона
24 лютого: Іван, Іларіон, Ян
25 лютого: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір
26 лютого: Іван, Микола, Петро, Севастян, Сергій, Ян, Анна
27 березня: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.
28 лютого: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.
29 лютого: Антон, Василь, Веніамін, Іван, Касіян, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян, Олександра, Анна, Антоніна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Ольга.
Дні ангела у лютому: за старим календарем
1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір
2 лютого: Інна, Павло, Семен
3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим
4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій
5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір
6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій
7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро
8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір
9 лютого: Дмитро, Іван, Петро
10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга
11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман
12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим
13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита
14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій
15 лютого: Василь
16 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій
17 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій
18 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра
19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр
20 лютого: Олександр, Олексій, Петро
21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
22 лютого: Василь, Геннадій, Іван
23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван
24 лютого: Всеволод, Дмитро
25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій
26 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.
28 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія
29 лютого: Ілля, Касіян, Алевтина.
- Читати також: Коли Великдень у 2024 році і Великий піст