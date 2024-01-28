Дні ангела у лютому 2024: за новим і старим календарем

Попри те, що Україна перейшла на новий календар, українці відзначають дні ангела за новим і старим календарем.

Про це пише сайт «РБК-Україна».

Календар днів ангела ще називають Святці. Йогот використовують для вибору імені дитині та привітань зі святом рідних. Відзначимо, що за новоюліанським календарем змінюються не тільки дати великих свят, а й дні ангела.

Дні ангела у лютому 2024: за новим календарем

1 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій

2 лютого: Василь

3 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій

4 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій

5 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра

6 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Олександр, Христина

7 лютого: Олександр, Олексій, Петро

8 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір

9 лютого: Василь, Геннадій, Іван

10 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван

11 лютого: Всеволод, Дмитро

12 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій

13 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій

14 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

15 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія

16 лютого: Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

17 лютого: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Анна, Маріанна, Марія

18 лютого: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло

19 лютого: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір

20 лютого: Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав

21 лютого: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга

22 лютого: Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія

23 лютого: Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона

24 лютого: Іван, Іларіон, Ян

25 лютого: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір

26 лютого: Іван, Микола, Петро, Севастян, Сергій, Ян, Анна

27 березня: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

28 лютого: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

29 лютого: Антон, Василь, Веніамін, Іван, Касіян, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян, Олександра, Анна, Антоніна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Ольга.

Дні ангела у лютому: за старим календарем

1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір

2 лютого: Інна, Павло, Семен

3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим

4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій

5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір

6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій

7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро

8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір

9 лютого: Дмитро, Іван, Петро

10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга

11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман

12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим

13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита

14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій

15 лютого: Василь

16 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій

17 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій

18 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра

19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр

20 лютого: Олександр, Олексій, Петро

21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір

22 лютого: Василь, Геннадій, Іван

23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван

24 лютого: Всеволод, Дмитро

25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій

26 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій

27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія

29 лютого: Ілля, Касіян, Алевтина.