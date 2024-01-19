Коли Великдень у 2024 році і Великий піст

У вересні минулого року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це вплинуло на дати низки свят, які почали відзначатися раніше на 13 днів. А коли Великдень у 2024 році?

Коли Великдень у 2024 році

Перехід ПЦУ та УГКЦ на новий календар не вплинув на святкування Великодня. Адже християни східного обряду визначають дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж західного.

У 2024 році християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня, а західного — 31 березня. Тобто різниця становитиме понад місяць.

Така різниця виникає тому, що для обчислення дати Великодня католики та православні християни використовують різну Пасхалію. Тому за юліанським і новоюліанським календарем Великдень може припадати на період від 4 квітня до 8 травня. Тобто православна церква для розрахунку використовує дату весняного рівнодення, тому православний Великдень не може прийти раніше 4 квітня.

Коли Великий піст у 2024 році

Перед Великоднем віряни щорічно дотримуються тривалого й доволі суворого посту. Це допомагає духовно та тілесно очиститися, щоб відсвяткувати велике свято без гріха. Цей піст називається Великим і триває 50 днів.

Тому 2024 року він розпочнеться 18 березня і закінчиться 4 травня, напередодні самого Великодня. Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею.

До речі

А от у 2025 році католики та православні святкуватимуть Великдень разом – 20 квітня.

А у 2026 році знову окремо: християни західного обряду відзначатимуть Великдень 5 квітня, православні – 12 квітня.

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