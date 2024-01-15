Стрітення Господнє у 2024 році відзначатиметься раніше через перехід української церкви на новий календар, нагадує НСН.

З 1 вересня минулого року Православна церква України та Українська Греко-Католицька церкви перейшли на новий календар. Через це дати багатьох православних свят змінилися. Тепер їх будуть відзначати на 13 днів раніше.

Стрітення Господнє у 2024 році – коли тепер відзначається

Стрітення Господнє традиційно відзначають на 40-й день після Різдва Христового. Раніше його відзначали 15 лютого, але тепер дата змінилася.

Різдво віряни відсвяткували за новим календарем 25 грудня. Тож і Стрітення Господнє тепер будуть відзначати раніше – 2 лютого.

Стрітення Господнє – історія свята, традиції, заборони

Для віруючих це свято уособлює зустріч Старого і Нового Завітів. У народі ж вважається, що цього дня зустрічаються зима та весна.

Цей день відноситься до дводесятих свят, які присвячені Христу і подіям з його життя. Назва свята перекладається як “зустріч”, бо в цей день зустрічаються Старий і Новий заповіти.

Історія Стрітення Господнього

У цей день відзначається зустріч Христа с людством: діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям Ісусом в храм, щоб принести Богу подяку за первістка.

В храмі їх зустрів Симеон Богоприємець. Він уособлює людство, тому що він чекав пришестя Христа, і він вже згідно із переданням жив близько 300 років. Він бере немовля на руки та помирає. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію. Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

Традиції на Стрітення Господнє

Цей день для слов’ян символізував прихід весни. На Стрітення проводили ворожіння: виставляли на вулицю тарілку із зерном на ніч і чекали, якщо зранку на зерні буде роса, – буде врожай, якщо зерно буде сухе – то буде поганий врожай.

Святили також воду і свічки. Свічки мали лікувальную силу. Їх використовували у різних обрядах, освячували дім. Святу воду використовують для зняття пристріту і лікування важко хворих.

У цей день потрібно пробачити всі образи, повернути борги. Після свята займаються весняними справами – переганяють худобу, білять дерева, готуються до посіву.

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