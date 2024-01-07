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Хто придумав святкувати Різдво 7 січня – звідки взялася ця дата

Журналіст
Хто придумав святкувати Різдво 7 січня – звідки взялася ця дата

З переходом на Новоюліанський календар, Різдво Христове відзначається 25 грудня, а хто придумав святкувати Різдво 7 січня.

Про це НСН розповідає з посиланням на матеріал РБК-Україна.

Хто придумав святкувати Різдво 7 січня

До того, як в Україні запровадили Новоюліанський церковний календар, християнське Різдво відзначали 7 січня, а 25 грудня – вважали католицьким. Проте це помилково.

І православні, і католики, і греко-католики відзначають Різдво в один день, але за різними календарями.

“Від часу запровадження у 1582 році Григоріанського календаря і до початку 20 століття різниця між ним та Юліанським календарем досягла 13 діб. Через це ті церкви, що дотримуються Григоріанського календаря, святкують Різдво 25 грудня, а ті, що живуть за Юліанським календарем – 7 січня”, пояснює релігієзнавець Євген Савісько.

У 1918 році відбулася революція, і Українська Народна Республіка перейшла на григоріанський, тобто новий календар. Він офіційно почав діяти з 16 лютого, цей день стали вважати 1 березня.

“Проте РПЦ, а разом з нею більшість православних вірян в Україні продовжила жити за Юліанським календарем. Іноді його ще називають Староюліанським календарем, аби відрізняти від Новоюліанського календаря. Цей календар поки не має розбіжностей з Григоріанським”, додає експерт.

Він також зазначає про цікаву формулу українських протестантів. Вона звучить так:

“Двічі святкуємо народження Ісуса Христа, вдвічі більше славимо Його”.

Але варто пам’ятати, що точна дата народження Ісуса Христа невідома. А в Біблії є лише непрямі підказки. Саме тому дата святкування Різдва Спасителя є досить умовною та приблизною.

Новоюліанський календар

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар – Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським – кожних 3 323 роки.

Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.

Новоюліанський календар “відмотує” всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво – 25 грудня (замість 7 січня)
  • Щедрий вечір – 31 грудня (замість 13 січня)
  • Водохреща – 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення – 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Івана Купала – 24 червня (замість 7 липня)
  • Медовий Спас – 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.

Читайте ще: Традиції зимових свят в Україні – етнологиня розповіла, як у СРСР заміщали Різдво Новим роком

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