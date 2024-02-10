Військові частини зможуть вести електронний облік: є важливий нюанс

В Україні військові частини зможуть вести електронний облік, але при цьому заборонено вести паперові журнали та дублювати інформацію. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомило Міноборони, передає НСН.

Військові частини зможуть вести електронний облік

Відомство заявило, що продовжує спрощувати облік військового майна та усувати зайві папери у війську. Внесено зміни до наказу Міноборони №440 “Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

“У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об’ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації”, – зазначила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Тепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.

“У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено”, – наголошує Міноборони.

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