Чи з’явиться електронний кабінет призовника в Дії – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації активно працює над впровадженням електронного кабінету для призовників та електронного військового квитка.

Про це, в інтерв’ю українській редакції Forbes, заявив очільник Міністерста Михайло Федоров, передає НСН.

Чи з’явиться електронний кабінет призовника в Дії

Згідно зі словами Федорова, розробка електронного квитка проводиться таким чином, що теоретично цей функціонал може з’явитися і в мобільному застосунку “Дія”, але ймовірно, це буде окремою системою.

“Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в “Дії”. Проте, найімовірніше, його не буде [в Дії]. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо”, – заявив Федоров і зазначив, що пріоритет у розкритті цієї інформації належить Міністерству оборони.

Однак пізніше прес-служба Мінцифри уточнила в коментарі Forbes, що військового квитка і електронного кабінету призовника у мобільному додатку “Дія” таки не буде. Інших подробиць поки що не наводять.

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