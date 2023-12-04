Відстрочка від мобілізації для викладачів і студентів – Рада готує нововведення

Парламентська робоча група готує зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону, передає НСН.
Відстрочка від мобілізації для викладачів і студентів
Нардеп зазначив, що народні обранці радяться з найвищим військовим керівництвом. Він також зазначив, що для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.
За словами нардепа, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп.
Які нововведення готують у Верховній Раді:
- встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону;
- встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;
- встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;
- встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.
Окрім усього вищесказаного, законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.
Раніше ми повідомляли, що на Рівненщині чоловік у будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.
Раніше ми писали: Порошенка не випустили за кордон: відомо причину