Відстрочка від мобілізації для викладачів і студентів – Рада готує нововведення

Парламентська робоча група готує зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

Відстрочка від мобілізації для викладачів і студентів

Нардеп зазначив, що народні обранці радяться з найвищим військовим керівництвом. Він також зазначив, що для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.

За словами нардепа, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп.

Які нововведення готують у Верховній Раді:

встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.

Окрім усього вищесказаного, законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.

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