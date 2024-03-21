Великий склад Rozetka у Києві потрапив під обстріл: чи будуть затримки в доставці (фото)

21 березня, у четвер, великий склад Rozetka у Києві потрапив під обстріл. Будівля складу разом із товаром та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін, передає НСН.

За його словами, у момент обстрілів 99 працівників ROZETKA перебували в укритті, тому не постраждали.

“Спасибі кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Побудуємо. Відпрацюємо. Витримаємо”, — написав Чечоткін.

За словами співзасновника ROZETKA, постраждала не лише будівля складу та автомобілі компанії, а ще й товари. Він попередив клієнтів, що через атаку можливі затримки з доставками.

“Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо затриматися з доставками)”, — розповів бізнесмен.

Ще новини України: Зруйновані будівлі Нікополя – якими вони були