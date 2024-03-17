Вдарять морози та мокрий сніг: погода в Україні 18 березня

18 березня, у понеділок, погода в Україні буде морозною. В цей день майже у всіх областях очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть поділки до -6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

В Україні 18 березня очікується хмарна погода. На Заході та центральній частині країни синоптики прогнозують мокрий сніг, а в Карпатах помірний сніг. В інших областях переважатимуть опади у вигляді дощу. В понеділок буде здебільшого північно-західний вітер, а на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

“На дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман”, — йдеться в повідомленні.

Температура повітря 18 березня:

на Заході вночі -3…+2 °C, вдень 0…+5 °C;

в Карпатах вночі -6…-1 °C, вдень 0 °C;

в центральних областях вночі -1…+4 °C, вдень +2…+7 °C.

на Сході та Півдні +7…+12 °C.

Погода в Києві

На Київщині також переважатиме хмарна погода. Впродовж дня йтиме мокрий сніг та дощ. Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря вночі становитиме -1..+4 °C, вдень +2…+7 °C. У столиці вночі 0…+2 °C, а вдень +3…+5 °C.

Синоптики також попереджають громадян про сніголавинну небезпеку у зв’язку з відлигою на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Оголошено 3 рівень небезпеки.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір’я!” — додали в Укргідрометцентрі.

Ще новини України: Знищили 1160 окупантів, 11 танків, 28 артсистем: ситуація 17 березня на фронті