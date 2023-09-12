Ціни на нафту можуть вплинути на вартість соняшникової олії: чого очікувати

Ціни на овочі, м’ясо та крупи постійно коливаються протягом року, але є певні товари, цінники яких залишаються майже незмінними. Очікується, що восени в Україні зростуть ціни на продукти, зокрема на сіль, цукор та борошно. А як зміниться вартість соняшникової олії розповість НСН, з посиланням на Телеграф.

Як зміниться вартість соняшникової олії

Виробники на українському ринку не беруться прогнозувати ймовірну вартість олії, бо на ціноутворення можуть вплинути різні обставини. Наприклад, як буде змінюватись ціна нафти — кожне зростання вартості бареля нафти на 10 дол. призводить до зростання вартості тонни олії на 30–50 дол.

За даними Лариси Гук, аграрного експерта інформаційно-аналітичного центру “АГРО ПЕРСПЕКТИВА“, опублікованими в “Дзеркалі тижня”, соняшникова олія дещо знизилася в ціні порівняно з липнем 2022 року. Наразі середня ціна в Україні становить 65грн/літр, порівняно з 70грн/літр у липні 2022року.

“Чи варто чекати неприємних сюрпризів від олії? Швидше, ні, ніж так. Однак треба пам’ятати, що не завжди високий рівень пропозиції визначає ціну на полиці”, — мовиться на сайті.

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