Укрзалізниця не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко в інтерв’ю “Українському Радіо”, передає НСН.

В Укрзалізниці розповіли, чи підвищуватимуть ціни на внутрішні пасажирські перевезення

“У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення”, – зазначив представник держкомпанії.

Він також відмітив, що важливим і дуже популярним напрямком є сполучення зі Сходом і Півднем. Наприклад, Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Миколаївський, Херсонський напрямки і Запоріжжя.

“Там постійний потік пасажирів, ми зараз багато в чому пріоритезуємо ці потоки, будемо продовжувати давати максимум поїздів”, – додав Шевченко.

За його словами, також важливим напрямком є західна частина країни, зокрема, гори. Це реабілітаційно-оздоровча частина для дитячих груп, людей на реабілітації та оздоровлення у Сваляві, Мукачеві й Славському.

“А інша частина — це внутрішній потік “туристів” всередині країни, хоча туризм сьогодні у дуже важкому стані, відповідно це якийсь рваний короткостроковий відпочинок плюс передислокація людей. Це напрямки на Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, вони залишаються найбільш завантаженими”, – пояснив керівник із пасажирських комунікацій УЗ.

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