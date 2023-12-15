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Економіка

Скільки коштує квиток до Польщі на потяг – як змінилися ціни

Журналіст
Скільки коштує квиток до Польщі на потяг – як змінилися ціни

Нещодавно «Укрзалізниця» підвищила ціни на міжнародні поїзди. Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг.

Про це НСН інформує з посиланням на 24 канал.

Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг

В Україні подорожчали квитки на міжнародні поїзди. Найбільше зросли ціни рейси до Польщі.

Так, на 72% зросла ціна квитка на поїзд «Укрзалізниці» Київ – Варшава. Але на цей напрямок зберігається шалений попит.

Також зросла вартість квитків до польського міста Хелм, куди слідують поїзди з Дніпра, Харкова та Києва. Квитки на поїзд Київ – Перемишль подорожчав на 26%, а Одеса – Перемишль на 37-49%.

Нові ціни на потяги до Польщі будуть такими:

  • Київ – Варшава – 3 076 грн;
  • Київ – Хелм – 1 831 грн;
  • Дніпро – Хелм – 2 413 грн;
  • Харків – Хелм – 2 310 грн;
  • Київ – Перемишль – 1 291 грн (II клас) та 1 831 грн (І клас);
  • Одеса – Перемишль – 2 001 грн.

Слід зазначити, що вартість квитків на поїзди до Будапешта та Кишинева не змінилася.

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році

«Укрзалізниця» сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з’явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути «Укрзалізниці» на 2024 рік:

  • Дніпро — Хелм;
  • Чоп — Відень;
  • Чоп — Прага.

Ще новини України: Укрзалізниця запускає новий поїзд за популярним маршрутом – який розклад

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