Скільки коштує квиток до Польщі на потяг – як змінилися ціни

Нещодавно «Укрзалізниця» підвищила ціни на міжнародні поїзди. Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг.
Про це НСН інформує з посиланням на 24 канал.
Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг
В Україні подорожчали квитки на міжнародні поїзди. Найбільше зросли ціни рейси до Польщі.
Так, на 72% зросла ціна квитка на поїзд «Укрзалізниці» Київ – Варшава. Але на цей напрямок зберігається шалений попит.
Також зросла вартість квитків до польського міста Хелм, куди слідують поїзди з Дніпра, Харкова та Києва. Квитки на поїзд Київ – Перемишль подорожчав на 26%, а Одеса – Перемишль на 37-49%.
Нові ціни на потяги до Польщі будуть такими:
- Київ – Варшава – 3 076 грн;
- Київ – Хелм – 1 831 грн;
- Дніпро – Хелм – 2 413 грн;
- Харків – Хелм – 2 310 грн;
- Київ – Перемишль – 1 291 грн (II клас) та 1 831 грн (І клас);
- Одеса – Перемишль – 2 001 грн.
Слід зазначити, що вартість квитків на поїзди до Будапешта та Кишинева не змінилася.
Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році
«Укрзалізниця» сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з’явились 3 нових міжнародних потяги.
Нові закордонні маршрути «Укрзалізниці» на 2024 рік:
- Дніпро — Хелм;
- Чоп — Відень;
- Чоп — Прага.
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