Скільки коштує квиток до Польщі на потяг – як змінилися ціни

Нещодавно «Укрзалізниця» підвищила ціни на міжнародні поїзди. Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг.

Про це НСН інформує з посиланням на 24 канал.

Скільки зараз коштує квиток до Польщі на потяг

В Україні подорожчали квитки на міжнародні поїзди. Найбільше зросли ціни рейси до Польщі.

Так, на 72% зросла ціна квитка на поїзд «Укрзалізниці» Київ – Варшава. Але на цей напрямок зберігається шалений попит.

Також зросла вартість квитків до польського міста Хелм, куди слідують поїзди з Дніпра, Харкова та Києва. Квитки на поїзд Київ – Перемишль подорожчав на 26%, а Одеса – Перемишль на 37-49%.

Нові ціни на потяги до Польщі будуть такими:

Київ – Варшава – 3 076 грн;

Київ – Хелм – 1 831 грн;

Дніпро – Хелм – 2 413 грн;

Харків – Хелм – 2 310 грн;

Київ – Перемишль – 1 291 грн (II клас) та 1 831 грн (І клас);

Одеса – Перемишль – 2 001 грн.

Слід зазначити, що вартість квитків на поїзди до Будапешта та Кишинева не змінилася.

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році

«Укрзалізниця» сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з’явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути «Укрзалізниці» на 2024 рік:

Дніпро — Хелм;

Чоп — Відень;

Чоп — Прага.

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