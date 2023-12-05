УЗ змінює тарифи на міжнародні рейси: на скільки подорожчають квитки

В Укрзалізниці вирішили переглянути розмір знижок на деякі міжнародні рейси. Таким чином, компанія гармонізує ціни. Про це йдется на офіційному порталі компанії, передає НСН.

УЗ змінює тарифи на міжнародні рейси

Зазначається, що зараз таке рішення компанія розглядає через те, що щороку збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 мільярдів гривень. Завдяки зміні тарифів Укрзалізниця зможе втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу.

У результаті, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ. Підкреслюється, що на цей маршрут є величезний попит. При цьому будуть дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. При цьому залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.

Також зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля – на 3%. При цьому ціна на квитки в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ збільшиться на 26%. У нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — очікується подорожчання у діапазоні 37-49%.

В Укрзалізниці також додали, що на поїзди до Кишинева та Будапешта вартість квитків залишиться без змін. Компанія також планує й надалі продовжувати організовувати безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

“Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну. Залізниця лишається стратегічною та загальнодоступною логістичною артерією для українців у всіх вільних регіонах”, – додали в Укрзалізниці.

Раніше ми писали: Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік