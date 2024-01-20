В Україну завезли небезпечний чай, від якого можна задихнутися: що відомо

Із Німеччини в Україну експортували різні чайні суміші, що містив жасмин китайського походження, в якому виявили залишки пестицидів, зокрема хлорпірифос.

Про це у Facebook повідомило Головне управління Держспоживслужби в Чернівецькій області з посиланням на систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF), передає НСН.

В Україну завезли небезпечний чай, від якого можна задихнутися

Відомо, що виробник різних чайних сумішей у Німеччині – Kirchner Fischer & Co., Elmshorn. У Держпродспоживслужбі отримали повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) про виявлення пестицидів ще 15 січня.

Як зазначає Американська академія педіатрії, хлорпірифос може стати причиною втрати ваги у дитини при народженні. Також він впливає на зниження рівня IQ, втрату робочої пам’яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Крім того, він може спричинити гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та навіть смерті.

“У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за тел.: (0372) 553409 або звертайтесь до територіальних управлінь”, – наголосили у повідомленні.

Раніше ми писали: Фінські компанії постачають росії компоненти військового призначення – подробиці