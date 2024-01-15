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Фінські компанії постачають росії компоненти військового призначення – подробиці

Фінські компанії постачають росії компоненти

Фінські журналісти з’ясували, що близько 20 невеликих логістичних та експедиторських компаній, які належать особам російського походження, експортували з Фінляндії у росію продукцію, що належить до предметів військового призначення.

Про це йдеться у розслідуванні Yle, передає НСН.

Фінські компанії постачають росії компоненти військового призначення

За даними розслідування, ці компанії працювали у непримітних ангарах і невеликих офісах, переважно на південному сході Фінляндії недалеко від кордону з РФ і в Вантаа, де є аеропорт і великі логістичні центри. Вони або експортували товари безпосередньо в росію, або виступали в ролі посередника між іноземним продавцем і російським покупцем.

Клієнти цих компаній пов’язані з російською військовою промисловістю або розвідувальними органами, такими як ФСБ, йдеться у публікації.

Наприклад, згідно з митними даними, які отримали журналісти, одна компанія, розташована недалеко від Лаппеенранта, експортувала в РФ датчики, дизельні двигуни, паливні насоси і трансмісійне обладнання. Частини аналогічних товарів було виявлено у знищеній в Україні російській зброї і транспортних засобах. Лише деякі з цих компонентів потрапили під санкції Заходу, що спростило їхній експорт до росії.

Одна з фінських компаній за кілька тижнів до початку війни відповідала за поставки на суму понад 10 млн євро замовнику, пов’язаному з російською оборонною промисловістю. Поставки включали відеокамери, жорсткі диски та іншу електроніку. Після вторгнення росії в Україну компанія «почала організовувати аналогічні поставки товарів з Фінляндії до Узбекистану, за допомогою якого, як відомо, росія обходить санкції», йдеться у статті.

Згідно з матеріалами розслідування, щонайменше дев’ять російських клієнтів цих фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським ОПК.

Раніше ми писали: РФ навчилась обходити санкції для випуску зброї: отримує деталі з низки країн – Politico

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