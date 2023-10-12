В Україні для військових запускають безкоштовні курси англійської – деталі

Гончаренко центр вже має досвід навчання військовослужбовців: пілотні заняття англійської для ЗСУ успішно протестували на початку 2023 року. Тепер воїнів Сил оборони запрошують на спеціалізований курс. Про це повідомляє Четверта студія, передає НСН.

В Україні для військових запускають безкоштовні курси англійської

Мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр запускає безкоштовні онлайн-курси англійської мови для військовослужбовців Сил оборони. Навчання відбуватиметься за спеціалізованою програмою, що охоплює теми та термінологію, необхідну для спілкування з іноземними інструкторами та вивчення документації до озброєння від країн-партнерів.

За словами організаторів, Гончаренко центр вже має досвід навчання військовослужбовців: пілотні заняття англійської для ЗСУ успішно протестували на початку 2023 року. Тепер воїнів Сил оборони запрошують на спеціалізований курс.

«Переоцінити актуальність цієї програми відверто складно. Наші воїни б’ються пліч-о-пліч із добровольцями з усього світу, їздять на навчання за кордон, комунікують з інструкторами. І в усіх цих випадках їм необхідна англійська. Це те, що дійсно на часі. Усього один приклад: навчання наших пілотів на F-16 гальмується через недостатній рівень англійської. Як базової, так і «мілітарі», спеціалізованої. Час змінити це, мова також може воювати», – зазначає команда Гончаренко центру.

Як розповіла директорка Гончаренко центру Онлайн Вікторія Захарова, для військовослужбовців Сил оборони підготували спеціальну програму, яка дозволить за три місяці опанувати базову військову лексику та ключові теми.

«Це спеціальний курс для наших військовослужбовців, розрахований на рівень Elementary (A1). Він складається з серії тематичних блоків, вивчення яких допоможуть нашим захисникам у комунікації із закордонними інструкторами та побратимами з Інтернаціонального легіону, а також у вивченні документації до озброєння від країн-партнерів. Серед обраних тем – військові бази, частини та посади, правила і норми, військові будні, транспортні засоби та зброя, організація персоналу та багато іншого», – ділиться директорка Гончаренко центру Онлайн Вікторія Захарова.

Усі заняття повністю безкоштовні, а кожна зустріч охоплюватиме нову тему. Завдяки цьому приєднатися до навчання можна на будь-якому етапі, а всі навчальні матеріали дублюватимуться в чаті групи. Аби долучитися до навчання, військовослужбовцям необхідно заповнити гугл-форму за цим посиланням.

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