Грант 1 мільйон гривень на фізико-психологічну реабілітацію: благодійники розповіли, як пораненим військовим отримати допомогу

Благодійний фонд Вадима Столара оголосив про початок другого етапу проекту, в рамках якого буде надана безоплатна підтримка – грант на один мільйон гривень. Про це повідомляє Телеграф, передає НСН.

Грант 1 мільйон гривень на фізико-психологічну реабілітацію

Метою даної ініціативи є допомога проєктам, які опікуються фізичним та психоемоційним відновлення військових, що зазнали поранень, а також цивільних, що постраждали внаслідок збройної агресії рф. Інформацію оприлюднено у відповідному розділі на інтернет-сторінці Фонду.

“Що стосується психологічного відновлення, то тут ми зосереджені на освітніх ініціативах, спрямованих на навчання громадськості принципам психічного здоров’я, роботі з психічними розладами тощо, – наголошують благодійники – Крім того, ми намагаємось забезпечити психологів спеціалізованою підготовкою для ефективної допомоги особам, які борються з певними психологічними станами, такими як депресія, панічні атаки та посттравматичний стресовий розлад, особливо тим, хто постраждав від наслідків війни”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Фонді, у сфері фізичної реабілітації його місія полягає у створенні реабілітаційних центрів і закладів, призначених для фізичного відновлення військовослужбовців, які отримали поранення або порушення в зоні бойових дій, що призвело до обмеження їхнього загального самопочуття та фізичного здоров’я.

“Якщо у вас є результативні проєкти для реалізації у цих сферах, наш Фонд готовий надати вам грант у розмірі 1 000 000 гривень. Виплата коштів може відбуватися як однією, так і кількома частинами, залежно від вашого проєкту, прогресу і характеру запропонованої концепції”, – уточнюють благодійники.

“Після завершення нашої першої грантової програми ми усвідомили важливість цієї ініціативи. Вона не лише забезпечила фінансову підтримку проєктів у різних регіонах України, але й збагатила нас цінним досвідом та довела ефективність співпраці. Бо завдяки колективним зусиллям доступ до першокласних послуг фізичної реабілітації тепер має значно більша кількість поранених військовослужбовців та цивільних осіб, – акцентував Вадим Столар. – Спираючись на знання, отримані на попередньому етапі, ми визначили головні акценти нашої другої грантової програми, яка охоплює як фізичну, так і психоемоційну реабілітацію для наших захисників та всіх, хто цього потребує. Я переконаний, що у партнерстві з отримувачами грантів ми можемо ще суттєвіше допомагати людям, і це залишається моїм пріоритетом”, – заявили благодійники.

Заявку можна подати за цим посиланням.

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