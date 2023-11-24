В Україні подорожчає алкоголь: на скільки піднімуть ціни

В українських магазинах можуть подорожчати алкогольні напої. У Міністерстві економіки мають намір змінити мінімальні роздрібні ціни. Про це йдеться в проєкті постани уряду, передає НСН.

В Україні подорожчає алкоголь

Як зазначають у відомстві, пропонують такі зміни:

вартість горілки та лікеро-горілчаних виробів хочуть підвищити на 5-13%;

виноробної продукції (окрім ігристих та газованих винних напоїв) — на 40-85%;

вина ігристі та газовані винні напої — на 12%.

Мають намір запровадити диференційований рівень мінімальної роздрібної вартості на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші напої, зважаючи на вид та ємність тари/упаковки:

скляна та інша тара, ємність 0,7 літра;

упаковка типу Tetra-Pak та Bag in box;

металева бляшанка з харчового алюмінію;

полімерна пляшка марка ПЕТФ, ємність 1 літр.

Відповідно до запропонованих розцінок, мінімальну вартість хочуть підвищити:

горілка на 4,7% — з 89,4 до 93,6 гривні за пляшку 0,5 л.;

коньяк (бренді) три зірочки — на 6%, зі 128,3 гривні до 136 гривні за 0,5 л., чотири зірочки — на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 гривні за 0,5 л., п’ять зірочок — на 6,4%, з 151,7 гривні до 161,4 гривні за 0,5 л.;

натуральні виноградні вина у скляній тарі ємністю 0,7 л. на 57% — з 42 до 66 гривень;

ігристі вина у скляній тарі ємністю 0,7 л. та 0,75 л. — 11,9%, зі 109 до 122 гривень за одну пляшку.

Як пояснюють у Мінекономіки, чинний розмір мінімальних цін діє з 2021 року, тому зараз не відповідає реальним обсягам витрат виробників на виробництво та реалізацію спиртних напоїв та вимагає коригування.

У зв’язку з цим приведення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на спиртні напої до економічно обґрунтованих та достатніх для відшкодування виробниками власних витрат на виробництво та реалізацію спиртних напоїв збільшить надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів на 300 млн гривень. Рішення має посприяти обмеженню вживання спиртного українцями, скоротить число смертей у зв’язку з цим.

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