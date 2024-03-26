В Україні продовжує дорожчати бензин: які ціни на АЗС

На українських АЗС продовжує дорожчати бензин А-95. Так, 26 березня ті продають його в середньому по 53,35 грн, що на 3 коп. дорожче, ніж на день раніше.

Загалом, за даними Консалтингової групи “А-95”, великі мережі АЗС продають бензин по 49,9-58,99 грн/л. Відповідно, на ринку різниця у вартості пального становить 9,09 грн/л. Передає НСН.

Найнижчі ціни встановили на заправках “Фактор” – 49,9 грн/л. А також:

“Авантаж 7” – 49,95 грн/л;

“Маркет”, “Олас” – 49,99 грн/л.

Найдорожче ресурс продають у мережі SOCAR – 58,99 грн/л. А крім того:

WOG, ОККО – 56,99 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л.

Чому зросли ціни

Причиною зростання цін, за словами директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, є зміна світової кон’юнктури, передає “Апостроф”. Він пояснив:

на початку 2024 року барель нафти коштував 77 доларів;

зараз ціна “підвищилася до 86 доларів”.

“Тобто здорожчання склало понад 10%. Звичайно, це спричиняє і підвищення цін на пальне”, – розповів експерт.

Раніше ми писали: В Україні дорожчає важливий овоч: які ціни зараз у супермаркетах