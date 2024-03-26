В Україні дорожчає важливий овоч: які ціни зараз у супермаркетах

В українських супермаркетах суттєво дорожчає важливий овоч. Причиною зростання цін стала похмура погода, яка ускладнила виробництво у другий-третій тиждень березня.

Про це повідомляє EastFruit, передає НСН.

Українські теплиці суттєво підняли ціни на огірки після недовгого падіння вартості овочів, це позначилося і на роздрібних цінах. У другій половині березня виробники відвантажували огірки вже по 105-140 грн/кг, тоді як на початку місяця ціна становила 85-130 грн. У великих мережах супермаркетів українські огірки продають у середньому по 129 грн за кілограм, що вже на 16 грн дорожче, ніж було на початку березня.

“Подорожчання овочів в Україні зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції”, – пояснили експерти.

Вони наголосили, що ціни на тепличні огірки у другій половині березня практично зрівнялися з показниками аналогічного періоду 2023 року.

Як показав моніторинг, станом на 26 березня тепличні огірки українського виробництва у великих мережах супермаркетів продаються в середньому по 129,3 грн. Для порівняння, на початку місяця середня ціна становила 112,58 грн/кг.

Варто враховувати, що довгоплідні гладкі огірки коштують більше за звичайні, але і їхня пропозиція значно ширша. Короткоплідні огірки представлені у продажу далеко не у всіх мережах.

Окремі торгові мережі виставили ціни на огірки у межах 93,59-145,5 грн/кг. Так:

“АТБ” – 129,89 грн/кг;

“Сільпо” – 139 грн/кг;

“Новус” – 93,59 грн/кг (найнижча ціна на сьогодні);

“Фора” – 139 грн/кг;

“Метро” – 145,5 грн/кг (найвища ціна).

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