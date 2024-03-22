В Україні потеплішає до +17: в які області прийде справжня весна

На вихідних, 23 та 24 березня, в Україні потеплішає. Температура повітря прогріється від +10 °С до +17 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

Субота в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів, на Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі.

Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С.

Водночас, у неділю дещо похолодає, опадів побільшає у західній, північній та місцями центральній частині.

Стовпчики термометрів 24 березня покажуть +10..+14 °С.

Погода у Києві

У Києві 23 березня буде комфортна та тепла погода. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +14 °С.

Водночас, неділя принесе у столицю певне похолодання. Крім того, можливий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть приблизно +7 °С.

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